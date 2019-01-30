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«ПСЖ» официально объявил, что восстановление Неймара займет не менее 10 недель

«ПСЖ» официально объявил, что восстановление Неймара займет не менее 10 недель
Eurosport

23 мин. назад

Парижанам придется справляться без главной звезды.

«ПСЖ» озвучил временной отрезок, который понадобится Неймару для полного восстановления от травмы пятой плюсневой кости на правой стопе.

«Группа медицинских экспертов во вторник составила полную картину травмы футболиста. Было принято решение держаться консервативных методов лечения. Нападающий «ПСЖ» согласился с этими рекомендациями. Возвращение Неймара ожидается в течение 10 недель», – гласит заявление на официальном сайте клуба.

  • Неймар побеспокоил старую травму плюсневой кости правой стопы во время матча со «Страсбуром» 23 января.
  • Матчи «ПСЖ» против «МЮ» состоятся 12 февраля и 6 марта.

Месси пропустил почти 13% игр за карьеру из-за травм, Неймар – 10,6%, Роналду – 5%

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