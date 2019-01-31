Матч «Нанта» остановили на девятой минуте в память о Сале. Тренер заплакал
Удержать слезы невозможно.
Матч чемпионата Франции между «Нантом» и «Сент-Этьеном» приостановили в память о форварде Эмилиано Сале, который, скорее всего, погиб при крушении самолета, едва уйдя из французского клуба.
На 9-й минуте (в честь игрового номера Салы) арбитр Франк Шнайдер прервал игру, фанаты устроили стоячую овацию, а тренер «Нанта» Вахид Халилходжич не сдержал слез на этом сверхэмоциальном моменте.
- Эмилиано Сала пропал 22 января при перелете из Нанта в Кардифф через Ла-Манш.
- Обломки самолета Салы были найдены возле французского побережья.
- Его трансфер за 20 миллионов евро стал самым дорогим в истории валлийского клуба.
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