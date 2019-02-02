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Александр Головин забил второй мяч за «Монако» – в твиттере его уже зовут Царем
Уже скоро это будут не единичные новости, а голевые подборки.
Полузащитник «Монако» Александр Головин отправил мяч в сетку «Тулузы» и разбавил статистику вторым голом в Лиге 1. В первом тайме «Тулуза» уже забила эквалайзер (1:1).
Твиттер «Монако» обозначил достижение Саши такой кислотной гифкой.
А французские болельщики называют Лё Царь.
- Головин перешел в «Монако» летом 2018-го.
- Футболист подписал с «монегасками» контракт на 5 лет.
Кто замешан в лузерстве «Монако», если не Головин. Анри и еще 5 топов испортили карьеры
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