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Набиль Фекир зверским подкатом чуть не закончил карьеру Леандро Паредеса в дебюте за «ПСЖ»

Фекир зверским подкатом чуть не закончил карьеру Паредеса
Eurosport

1 час назад

В России так против Леандро не играли.

Французская карьера полузащитника «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса оказалась под угрозой уже в дебютном матче после стыка с Набилем Фекиром.

Полузащитник «Лиона» пошел в жесточайший подкат сзади двумя ногами против аргентинца. Но получил лишь желтую карточку.

  • Набиль стал автором победного гола с пенальти: «Лион» выиграл со счетом 2:1 и нанес «ПСЖ» первое поражение в чемпионате-2018/19.
  • Паредес перешел в парижский суперклуб из «Зенита» за 47 миллионов евро. До этого он выступал полтора года за сине-бело-голубых, провел 61 матч и забил 10 мячей.
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