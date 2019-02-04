Набиль Фекир зверским подкатом чуть не закончил карьеру Леандро Паредеса в дебюте за «ПСЖ»

Французская карьера полузащитника «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса оказалась под угрозой уже в дебютном матче после стыка с Набилем Фекиром.

Полузащитник «Лиона» пошел в жесточайший подкат сзади двумя ногами против аргентинца. Но получил лишь желтую карточку.

Набиль стал автором победного гола с пенальти: «Лион» выиграл со счетом 2:1 и нанес «ПСЖ» первое поражение в чемпионате-2018/19.

Паредес перешел в парижский суперклуб из «Зенита» за 47 миллионов евро. До этого он выступал полтора года за сине-бело-голубых, провел 61 матч и забил 10 мячей.

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