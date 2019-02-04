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Игрок «Монако» Александр Головин вошел в сборную тура Лиги 1 по версии L’Equipe
Вот что гол животворящий делает.
Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную 23-го тура чемпионата Франции.
Русский футболист отметился голом в ворота «Тулузы». Полностью состав сборной выглядит так:
Вратарь: Антони Лопеш («Лион»).
Защитники: Мехди Зеффан («Ренн»), Юнис Абдельхамид («Реймс»), Илтон («Монпелье»), Юссуф Коне («Лилль»).
Полузащитники: Александр Головин, Франсеск Фабрегас (оба – «Монако»), Тристан Дингоме («Реймс»), Николя Пепе, Жонатан Бамба (оба – «Лилль»).
Форвард: Мусса Дембеле («Лион»).
- Головин забивает во втором матче за «Монако» подряд.
- Он перешел во французский клуб после ЧМ-2018 за 30 миллионов евро.
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