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Игрок «Монако» Александр Головин вошел в сборную тура Лиги 1 по версии L’Equipe

Головин вошел в сборную тура по версии L’Equipe
Eurosport

46 мин. назад

Вот что гол животворящий делает.

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную 23-го тура чемпионата Франции.

Русский футболист отметился голом в ворота «Тулузы». Полностью состав сборной выглядит так:

Вратарь: Антони Лопеш («Лион»).

Защитники: Мехди Зеффан («Ренн»), Юнис Абдельхамид («Реймс»), Илтон («Монпелье»), Юссуф Коне («Лилль»).

Полузащитники: Александр Головин, Франсеск Фабрегас (оба – «Монако»), Тристан Дингоме («Реймс»), Николя Пепе, Жонатан Бамба (оба – «Лилль»).

Форвард: Мусса Дембеле («Лион»).

  • Головин забивает во втором матче за «Монако» подряд.
  • Он перешел во французский клуб после ЧМ-2018 за 30 миллионов евро.

Головин забил второй мяч за «Монако» – в твиттере его уже зовут Царем

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