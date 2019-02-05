Лидер «ПСЖ» Неймар закатил роскошную вечеринку в красном на 27-летие. И даже спел
Все гости были без телефонов, но скрыть праздник от чужих глаз не вышло.
Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар с размахом отметил 27-летие в «Павильон Габриель» на Елисейских полях. Количество гостей превысило 500 человек.
Вечеринка называлась «красная ночь» и дресс-код был строгим – красные наряды и запрет мобильных телефонов. Тем не менее фотографии быстро просочились в интернет.
Анхель ди Мария, Марко Верратти, Джанлуиджи Буффон – все в красном. В правильных цветах был Неймар – даже его костыли были в тон дресс-кода.
Лук Дани Алвеса заслуживает отдельного фото.
Фото семьи.
Кавани с женой.
Килиан Мбаппе отрывался в компании Алвеса, Неймара и других гостей на сцене.
Оцените пение Неймара.
Кстати, бразилец загадал необычное желание:
«Больше всего я бы хотел получить новую плюсневую кость. Тогда я бы мог выйти на поле, бороться и делать того, что люблю больше всего на свете – играть в футбол».
- Неймар восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости.
- Он пропустит матчи 1/8 финала с «Манчестер Юнайтед».