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Лидер «ПСЖ» Неймар закатил роскошную вечеринку в красном на 27-летие. И даже спел

Неймар закатил роскошную вечеринку в красном на 27-летие. И даже спел
Eurosport

1 час назад

Все гости были без телефонов, но скрыть праздник от чужих глаз не вышло.

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар с размахом отметил 27-летие в «Павильон Габриель» на Елисейских полях. Количество гостей превысило 500 человек.

Вечеринка называлась «красная ночь» и дресс-код был строгим – красные наряды и запрет мобильных телефонов. Тем не менее фотографии быстро просочились в интернет.

Анхель ди Мария, Марко Верратти, Джанлуиджи Буффон – все в красном. В правильных цветах был Неймар – даже его костыли были в тон дресс-кода.

Лук Дани Алвеса заслуживает отдельного фото.

Фото семьи.

Кавани с женой.

Килиан Мбаппе отрывался в компании Алвеса, Неймара и других гостей на сцене.

Оцените пение Неймара.

Кстати, бразилец загадал необычное желание:

«Больше всего я бы хотел получить новую плюсневую кость. Тогда я бы мог выйти на поле, бороться и делать того, что люблю больше всего на свете – играть в футбол».

  • Неймар восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости.
  • Он пропустит матчи 1/8 финала с «Манчестер Юнайтед».
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