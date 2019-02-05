Даже лужа в Бирюлево менее грязная, чем этот мерзкий фол Самуэля Калу

Нападающий «Бордо» Самюэль Калу уже на 24-й минуте матча чемпионата Франции против «Марселя» оставил свою команду в меньшинстве после необязательного и очень жесткого фола.

21-летний нигериец двумя ногами пошел против игрока хозяев Лукаса Окампоса, буквально срубив его, после чего мгновенно увидел перед собой красную карточку. Момент происходил на половине поля соперника.

«Марсель» выиграл со счетом 1:0 и занимает седьмое место в Лиге 1.

«Бордо» идет двенадцатым.

У Калу три мяча в 17-ти матчах чемпионата Франции-2018/19.

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