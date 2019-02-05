Eurosport
Даже лужа в Бирюлево менее грязная, чем этот мерзкий фол Самуэля Калу
Ну как можно быть таким отбитым.
Нападающий «Бордо» Самюэль Калу уже на 24-й минуте матча чемпионата Франции против «Марселя» оставил свою команду в меньшинстве после необязательного и очень жесткого фола.
21-летний нигериец двумя ногами пошел против игрока хозяев Лукаса Окампоса, буквально срубив его, после чего мгновенно увидел перед собой красную карточку. Момент происходил на половине поля соперника.
- «Марсель» выиграл со счетом 1:0 и занимает седьмое место в Лиге 1.
- «Бордо» идет двенадцатым.
- У Калу три мяча в 17-ти матчах чемпионата Франции-2018/19.
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