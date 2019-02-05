Eurosport

Даже лужа в Бирюлево менее грязная, чем этот мерзкий фол Самуэля Калу

Даже лужа в Бирюлево менее грязная, чем этот мерзкий фол Калу
Eurosport

1 час назадОбновлено 41 мин. назад

Ну как можно быть таким отбитым.

Нападающий «Бордо» Самюэль Калу уже на 24-й минуте матча чемпионата Франции против «Марселя» оставил свою команду в меньшинстве после необязательного и очень жесткого фола.

21-летний нигериец двумя ногами пошел против игрока хозяев Лукаса Окампоса, буквально срубив его, после чего мгновенно увидел перед собой красную карточку. Момент происходил на половине поля соперника.

  • «Марсель» выиграл со счетом 1:0 и занимает седьмое место в Лиге 1.
  • «Бордо» идет двенадцатым.
  • У Калу три мяча в 17-ти матчах чемпионата Франции-2018/19.
Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Победный заезд Шиффрин в супергиганте, которая вырвала у соперниц 0,02 секунды

01:58
Популярные видео
Великая Вонн хотела красиво завершить карьеру, но ошиблась и чудовищно упала
4 935 просмотров9 ч
«Филадельфия» запорола выход 3 в 0 и получила в следующей же атаке
1 452 просмотров13 ч