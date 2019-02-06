Александр Головин из «Монако» признан лучшим игроком 23-го тура чемпионата Франции по версии Goal

В матче 23-го тура чемпионата Франции «Тулуза» уступила «Монако» – 1:2. Один из мячей в ворота соперника вогнал Александр Головин: это помогло русскому полузащитнику попасть в символическую команду тура и стать лучшим игроком недели во Франции по версии Goal.

Александр обогнал игроков «Лилля» Николаса Пепе и Джонатана Бамба, а еще опередил одноклубника Сеска Фабрегаса, который тоже забил «Тулузе».

Головин забил во втором матче подряд – ранее он отличился в игре Кубка Лиги против «Генгама».

В 15 матчах чемпионата Франции у 22-летнего полузащитника 1+1.

10 февраля «Монако» сыграет с «Монпелье».

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