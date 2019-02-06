«Нант» потребовал у «Кардиффа» 17 миллионов евро за трансфер Салы

«Нант» потребовал от «Кардиффа» оплатить трансфер форварда Эмилиано Салы, который разбился над Ла-Маншем сразу после оформления трансфера.

Французский клуб потребовал 17 миллионов евро. Ранее «Кардифф» не погасил первый запланированный платеж, до того момента пока они не будут удовлетворены документацией, сообщает BBC. До трагедии трансфер футболиста «Нант» оценил в 20 млн евро.

Ранее поисковая группа нашла на дне Ла-Манша обломки самолета, перевозившего Салу.

Трансфер Эмилиано стал рекордным в истории валлийского клуба.

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