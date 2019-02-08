«Нант» выведет из обращения девятый номер Эмилиано Салы

Президент «Нанта» Вальдемар Кита сообщил, что клуб выведет из обращения девятый номер, под которым за «канареек» выступал аргентинский нападающий Эмилиано Сала.

Сегодня полиция официально подтвердила, что Сала погиб в результате крушения самолета Piper PA-47, на котором футболист летел из Франции в Англию.

Сала выступал за «Нант» с лета 2015 года по январь 2019-го. Он провел 133 матча, в которых забил 48 мячей и отдал 13 голевых передач.

Эмилиано перешел в «Кардифф» 19 января. На следующий день самолет с аргентинцем на борту потерпел крушение над Ла-Маншем.

«Самолет бесплатно, если будешь забивать за «Кардифф». Последние дни жизни Эмилиано Салы

Подписывайся на нас Вконтакте