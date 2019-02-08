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«Нант» выведет из обращения девятый номер Эмилиано Салы

«Нант» выведет из обращения девятый номер Салы
Eurosport

1 час назад

Красивый и правильный жест.

Президент «Нанта» Вальдемар Кита сообщил, что клуб выведет из обращения девятый номер, под которым за «канареек» выступал аргентинский нападающий Эмилиано Сала.

Сегодня полиция официально подтвердила, что Сала погиб в результате крушения самолета Piper PA-47, на котором футболист летел из Франции в Англию.

  • Сала выступал за «Нант» с лета 2015 года по январь 2019-го. Он провел 133 матча, в которых забил 48 мячей и отдал 13 голевых передач.
  • Эмилиано перешел в «Кардифф» 19 января. На следующий день самолет с аргентинцем на борту потерпел крушение над Ла-Маншем.

«Самолет бесплатно, если будешь забивать за «Кардифф». Последние дни жизни Эмилиано Салы

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