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Неймар зарабатывает в 2 раза больше Мбаппе, в топ-12 самых высокооплачиваемых – 11 игроков «ПСЖ»

Неймар зарабатывает в 2 раза больше Мбаппе, в топ-12 самых высокооплачиваемых – 11 игроков «ПСЖ»
Eurosport

1 час назадОбновлено 50 мин. назад

Самые интересные рейтинги на свете подоспели.

Французский журнал L'Equipe опубликовал ежегодный отчет с топ-30 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции.

Список появился на официальном сайте издания. На первом месте с окладом 3 060 000 евро в месяц (до вычета налогов) оказался форвард «ПСЖ» Неймар, на втором и третьем – его одноклубники Килиан Мбаппе (1 730 000 евро) и Эдинсон Кавани (1 500 000 евро). Следующие четыре позиции тоже заняли футболисты парижской команды: Тьяго Силва (1 160 000 евро), Анхель ди Мария (1 100 000 евро), Альфонс Ареола (800 000 евро) и Джанлуиджи Буффон (750 000 евро). Что внезапно, ту же сумму получает нападающий «Монако» Радамель Фалькао.

Далее места до 13-го распределены между игроками «ПСЖ» (Леандро Паредес уже вскочил на 12-ю строчку и получает 610 000 евро), которое только затем перемежается футболистами «Монако» (Сеск Фабрегас на 13-м месте, его оклад – 600 000 евро) и «Марселя».

  • Занявшие первые два места Неймар и Мбаппе вошли в топ-10 высокооплачиваемых игроков в Европе: они занимают четвертое и девятое места, соответственно.
  • Бразилец оправится от травмы плюсневой кости и появится на поле только в марте.
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