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«Нант» выпустил прощальный ролик в память об Эмилиано Сале – он трогает до слез
Очень грустно.
Бывший клуб Эмилиано Салы «Нант» попрощался с разбившимся на самолете футболистом при помощи душераздирающе грустного видео.
«Нант» показал голы, празднования, радость и другие эмоции, которые испытал аргентинец, играя за команду.
- «Нант» также вывел из обращения девятый номер, который принадлежал Эмилиано.
- Футболисты АПЛ выйдут на матчи 26-го тура в траурных повязках.
- Также «Нант» потребовал, чтобы «Кардифф» оплатил трансфер футболиста. Французы хотят 17 млн евро.
Эмилиано Салы больше нет. Хронология трагедии
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