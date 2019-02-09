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«Нант» выпустил прощальный ролик в память об Эмилиано Сале – он трогает до слез

«Нант» выпустил прощальный ролик в память о Сале – он трогает до слез
Eurosport

1 час назад

Очень грустно.

Бывший клуб Эмилиано Салы «Нант» попрощался с разбившимся на самолете футболистом при помощи душераздирающе грустного видео.

«Нант» показал голы, празднования, радость и другие эмоции, которые испытал аргентинец, играя за команду.

  • «Нант» также вывел из обращения девятый номер, который принадлежал Эмилиано.
  • Футболисты АПЛ выйдут на матчи 26-го тура в траурных повязках.
  • Также «Нант» потребовал, чтобы «Кардифф» оплатил трансфер футболиста. Французы хотят 17 млн евро.

Эмилиано Салы больше нет. Хронология трагедии

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