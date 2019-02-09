«Она прошла как прислуга и ела объедки». Викторию Боню обвинили в фейковой дружбе с Неймаром

Российская телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня побывала на дне рождения нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.

«Я не могу показать вам многое, но танцы были веселые. К сожалению, совсем недавно Неймар получил травму и сейчас передвигается на костылях. Бразильцы сами по себе теплые, горячие, любят танцевать, веселиться. Все были в красном, такая Rouge Party. Единственное: Неймар плакал и хотел получить в подарок новую кость. Это, конечно, очень тяжело, потому что он получил тяжелую травму.

Я с Неймаром дружу, поэтому знаю, что на чемпионате мира он тоже играл через боль. Мало кто это знал. Мне было очень за него обидно: когда знаешь человека лично, понимаешь, какие трудности ему приходится переживать», – рассказала Боня в интервью Sport24.

По другой версии (ее озвучила блогер Лена Миро), Боня вообще не знакома с Неймаром и проникла на вечеринку обманным путем. «Проникнув через дверь для прислуги на закрытую вечеринку, Боня решила поднять свой ценник, опубликовав фотографии с закрытой вечеринки, которую было запрещено освещать в соцсетях. Ну, версию Бони мы уже видели, а что же было на самом деле? Давайте посмотрим! Вот вам стоп-кадр из снятого видео, на котором Боня поедает объедки со стола для грязной посуды:

Виктории, проникшей с помощью прислуги на закрытую вечеринку, естественно, не достался столик. Хорошо, что официанты разносили шампанское, и Боня возле стойки для грязной посуды просто пила в ожидании, когда можно будет что-нибудь снять. В общем, эскортница уровня папарацци. Проникла, объявила Неймара лучшим другом, похвасталась в соцсетях. Из Бони вышел бы просто отличный Штирлиц», – написала Лена Миро в «Живом журнале».

Неймару исполнилось 27 лет.

В матче со «Страсбуром», который прошел 23 января, бразилец заработал рецидив травмы плюсневой кости правой стопы. Ней вернется в строй не раньше апреля.

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