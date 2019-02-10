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Джанлуиджи Буффон оттолкнулся от газона, словно на пружинах, и потащил идеальный удар в девятку

Буффон оттолкнулся от газона, словно на пружинах, и потащил идеальный удар в девятку
Eurosport

7 мин. назад

Суперсэйв итальянского ветерана.

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон сделал потрясающее спасение в матче чемпионата Франции против «Бордо».

Во время одной из атак гостей парижане забыли Франсуа Камано на линии штрафной, тот отправил мяч по почти идеальной траектории в девятку, но Буффон в красивом прыжке перевел мяч на угловой.

  • «ПСЖ» выиграл с минимальным счетом благодаря голу Эдинсона Кавани с пенальти в конце первого тайма.
  • Буффон в 11 матчах Лиги 1 пропустил 5 мячей, а оставил ворота сухими 6 раз.
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