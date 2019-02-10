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Форвард «ПСЖ» Неймар убрал костыли и на одной ноге поскакал к детям, чтобы дать всем пять

Неймар убрал костыли и на одной ноге поскакал к детям, чтобы дать всем пять
Eurosport

46 мин. назад

Милота дня.

Форвард «ПСЖ» Неймар восстанавливается после травмы – на матч с «Бордо» он пришел на костылях.

Страйкер медленно шел по подтрибунному помещению, когда увидел детей, которые выводят футболистов на поле. Ней проскакал на одной ноге и каждому из ребят отбил пятюну.

  • В матче со «Страсбуром» 23 января бразилец заработал рецидив травмы плюсневой кости правой стопы.
  • Неймар пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» и вернется в строй не раньше апреля.
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