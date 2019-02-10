Getty Images

Полузащитник «Монако» Александр Головин повредил голеностоп в игре с «Монпелье»

Головин повредил голеностоп в игре с «Монпелье»
Eurosport

1 час назад

О степени серьезности травмы пока не сообщается.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был заменен из-за травмы в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».

Головин покинул поле на 68-й минуте: Леонарду Жардим поменял его на Андриена Силву. Сообщается, что Александр повредил правый голеностоп. Информация о степени серьезности травмы поступит позже.

  • «Монпелье» и «Монако» сыграли вничью – 2:2.
  • Команда Головина по-прежнему идет в зоне вылета: у нее 18 очков. От спасительной 17-й строчки монегасков отделяют 2 балла.
  • В этом сезоне Головин уже пропустил 10 матчей из-за проблем со здоровьем.

Первый гол Александра Головина за «Монако». Он бешено крут

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Медведев идеально выверенными ударами загасил Фуковича в финале

02:09
Популярные видео
Гангстерский репчик Свиндаля в честь серебра в последнем заезде в карьере
 607 просмотров2 ч
Вонн мощным человеческим боулингом отпраздновала последнюю медаль в карьере
1 380 просмотров3 ч