Полузащитник «Монако» Александр Головин повредил голеностоп в игре с «Монпелье»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был заменен из-за травмы в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».

Головин покинул поле на 68-й минуте: Леонарду Жардим поменял его на Андриена Силву. Сообщается, что Александр повредил правый голеностоп. Информация о степени серьезности травмы поступит позже.

«Монпелье» и «Монако» сыграли вничью – 2:2.

Команда Головина по-прежнему идет в зоне вылета: у нее 18 очков. От спасительной 17-й строчки монегасков отделяют 2 балла.

В этом сезоне Головин уже пропустил 10 матчей из-за проблем со здоровьем.

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