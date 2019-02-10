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Полузащитник «Монако» Александр Головин повредил голеностоп в игре с «Монпелье»
О степени серьезности травмы пока не сообщается.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был заменен из-за травмы в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».
Головин покинул поле на 68-й минуте: Леонарду Жардим поменял его на Андриена Силву. Сообщается, что Александр повредил правый голеностоп. Информация о степени серьезности травмы поступит позже.
- «Монпелье» и «Монако» сыграли вничью – 2:2.
- Команда Головина по-прежнему идет в зоне вылета: у нее 18 очков. От спасительной 17-й строчки монегасков отделяют 2 балла.
- В этом сезоне Головин уже пропустил 10 матчей из-за проблем со здоровьем.
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