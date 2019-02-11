Игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе перевел 30 тысяч евро на поиски пилота из самолета Эмилиано Салы

Семья разбившегося в авиакатастрофе Эмилиано Салы просила не прекращать поиски пилота воздушного транспорта по имени Дэвид Айбботсон, и при помощи его родственников была организована новая кампания по сбору средств на новую поисковую операцию. В ней поучаствовал чемпион мира-2018 и звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В воскресенье футболист перевел 30 тысяч евро на страницу кампании на Go Fund Me под именем Эли Лоттен (полное имя спортсмена – Килиан Мбаппе Лоттен), пишет BBC.

ТВ-эксперт Гари Линекер разместил в твиттере ссылку на кампанию, где можно сделать донат. Он же пожертвовал 1480 евро.

Для реализации поисковой кампании необходимо собрать 342 тысячи евро, сейчас собрано 159.

В ночь на 8 февраля полиция Гернси подтвердила, что найденное на дне Ла-Манша тело принадлежит новичку «Кардиффа» Эмилиано Сале.

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