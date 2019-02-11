Getty Images

Игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе перевел 30 тысяч евро на поиски пилота из самолета Эмилиано Салы

Мбаппе перевел 30 тысяч евро на поиски пилота из самолета Салы
Eurosport

24 мин. назад

Времени мало, но надежда еще жива.

Семья разбившегося в авиакатастрофе Эмилиано Салы просила не прекращать поиски пилота воздушного транспорта по имени Дэвид Айбботсон, и при помощи его родственников была организована новая кампания по сбору средств на новую поисковую операцию. В ней поучаствовал чемпион мира-2018 и звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В воскресенье футболист перевел 30 тысяч евро на страницу кампании на Go Fund Me под именем Эли Лоттен (полное имя спортсмена – Килиан Мбаппе Лоттен), пишет BBC.

ТВ-эксперт Гари Линекер разместил в твиттере ссылку на кампанию, где можно сделать донат. Он же пожертвовал 1480 евро.

  • Для реализации поисковой кампании необходимо собрать 342 тысячи евро, сейчас собрано 159.
  • В ночь на 8 февраля полиция Гернси подтвердила, что найденное на дне Ла-Манша тело принадлежит новичку «Кардиффа» Эмилиано Сале.
Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Чемпионский фрейм Трампа, который загнал Картера в угол и выиграл World Grand Prix

02:57
Популярные видео
Трамп хорошенько припугнул Картера серией в 132 очка
4 516 просмотров13 ч
Медведев идеально выверенными ударами загасил Фучовича в финале
2 727 просмотров14 ч