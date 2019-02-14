Тренер «Монако» Леонарду Жардим: «Александр Головин избежал тяжелой травмы»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о характере травмы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, которую он получил в матче чемпионата Франции против «Монпелье».

«Александр прошел тест на тренировке в четверг утром. Головин получил удар по кости, но связки не задеты. Мы будем внимательно следить за ним. В этот четверг он тренировался в специальной повязке», – цитирует Жардима официальный сайт «Монако».

В матче против «Монпелье» Головин вышел в старте и был заменен на 68-й минуте после повреждения.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

После игры у 22-летнего полузащитника были диагностированы ушиб и микротрещина лодыжки, но этот вердикт не подтвердился.

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