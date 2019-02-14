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L'Equipe: Рыболовлев уволил вице-президента Васильева из-за ужасных результатов «Монако»
У клуба Головина будет новый управляющий.
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев покинул клуб из-за ужасных результатов команды в этом сезоне и финансовых потерь клуба.
Решение об отстранении от должности принял президент клуба и основной акционер Дмитрий Рыболовлев, сообщает L'Equipe.
«Монако» официально объявит об отставке Васильева в ближайшие часы.
- После 24-х туров Лиги 1 «Монако» занимает 18-е место в чемпионате Франции.
- В восьми последних матчах во всех турнирах монегаски выиграли лишь раз.
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