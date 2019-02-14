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L'Equipe: Рыболовлев уволил вице-президента Васильева из-за ужасных результатов «Монако»

L'Equipe: Рыболовлев уволил вице-президента Васильева из-за ужасных результатов «Монако»
Eurosport

4 мин. назадОбновлено 3 мин. назад

У клуба Головина будет новый управляющий.

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев покинул клуб из-за ужасных результатов команды в этом сезоне и финансовых потерь клуба.

Решение об отстранении от должности принял президент клуба и основной акционер Дмитрий Рыболовлев, сообщает L'Equipe.

«Монако» официально объявит об отставке Васильева в ближайшие часы.

  • После 24-х туров Лиги 1 «Монако» занимает 18-е место в чемпионате Франции.
  • В восьми последних матчах во всех турнирах монегаски выиграли лишь раз.
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