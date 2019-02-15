Le Parisien: «ПСЖ» собирается приобрести 11-летнего полного тезку Килиана Мбаппе

«ПСЖ» намерен включить в свою систему полного тезку страйкера основной команды Килиана Мбаппе – 11-летнего Килиана Мбаппе Ндумбе Яба.

Как отмечает Le Parisien, представители парижан уже ведут переговоры с отцом мальчика. В настоящий момент 11-летний Мбаппе выступает за команду из городка Руасси-ан-Бри – в ней начинал карьеру полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Маленький Килиан выступает на позиции атакующего полузащитника.

Недавно он забил 4 мяча в двух матчах детского турнира Seine-et-Marne Cup.

20-летний Мбаппе сравнялся с Зиданом, Роналдо и Клозе по голам в ЛЧ

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