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Le Parisien: «ПСЖ» собирается приобрести 11-летнего полного тезку Килиана Мбаппе
Тот случай, когда талант играет второстепенную роль.
«ПСЖ» намерен включить в свою систему полного тезку страйкера основной команды Килиана Мбаппе – 11-летнего Килиана Мбаппе Ндумбе Яба.
Как отмечает Le Parisien, представители парижан уже ведут переговоры с отцом мальчика. В настоящий момент 11-летний Мбаппе выступает за команду из городка Руасси-ан-Бри – в ней начинал карьеру полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.
- Маленький Килиан выступает на позиции атакующего полузащитника.
- Недавно он забил 4 мяча в двух матчах детского турнира Seine-et-Marne Cup.
20-летний Мбаппе сравнялся с Зиданом, Роналдо и Клозе по голам в ЛЧ
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