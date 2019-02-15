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Жозе Моуринью: «Неймар – не лучший бразилец после Пеле. Не забывайте про Роналдо и Ривалдо»
Для полноценного величия Нею нужен Кубок мира.
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не считает нападающего «ПСЖ» Неймара лучшим бразильским нападающим после Пеле.
«Бразильский журнал назвал Неймара лучшим бразильцем после Пеле? Без сомнений, Неймар – фантастически талантливый футболист, он приехал в Европу и выиграл множество трофеев. Но не стоит забывать о чемпионах мира – например, о Роналдо и Ривалдо. Я вспомнил всего двух игроков, но мог бы и больше», – заявил Моуринью.
- Роналдо дважды побеждал на чемпионате мира (1994, 2002), Ривалдо выигрывал мировое первенство один раз (2002).
- В чемпионате Франции-2018/19 Неймар провел 13 матчей, забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач.
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