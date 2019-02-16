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L’Equipe: русский бизнесмен Олег Петров сменит Вадима Васильева на посту вице-президента «Монако»
Меньше русских управленцев во французском клубе не станет.
Бизнесмен Олег Петров станет новым вице-президентом «Монако». Ранее с этого поста ушел в отставку Вадим Васильев.
Петров не имел отношения к футболу, но близко связан с владельцем «Монако» Дмитрием Рыболовлевым и успешно провел несколько крупных сделок, сообщает L’Equipe.
- Рыболовлев уволил Васильева из-за плохих результатов «Монако».
- После 24 туров Лиги 1 «Монако» занимает 18-е место в чемпионате Франции.
L'Equipe: Рыболовлев уволил вице-президента Васильева из-за ужасных результатов «Монако»
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