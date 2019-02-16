Журналист Le Parisien Лорен: «Марко Верратти курит, пьет и развлекается практически каждый день»

Журналист Le Parisien Жюльен Лорен поведал интересные подробности об образе жизни полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

«Для меня Верратти был лучшим в игре с «МЮ», потому что не был в 100% форме. За последний месяц он сыграл лишь раз. На прошлой неделе он праздновал до шести утра день рождения Неймара. Он курит, пьет и развлекается практически каждый день. Когда он играет так, как на «Олд Траффорд», это просто поразительно.

Веди он такой образ жизни, как у Криштиану Роналду, с таким же отношением к делу, я не представляю, на каком уровне он был бы среди топовых полузащитников. Но его умение сочетать свой нынешний образ жизни и в то же время показывать такой футбол, как с «МЮ», просто невероятно», – сказал Лорен в эфире радио BBC 5 Live.

Верратти играет в «ПСЖ» с 2012 года.

С парижским клубом он выиграл по 5 чемпионатов Франции и Кубка Лиги, четыре Кубка страны и 5 Суперкубков Франции.

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