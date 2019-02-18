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Буффон увел девушку Вьери и обещал жениться после победы на ЧМ. Об измене Джиджи она узнала по радио

Буффон увел девушку Вьери и обещал жениться после победы на ЧМ. Об измене Джиджи она узнала по радио
Артем Мазилкин

19 мин. назад

Запутанная история лучшего вратаря XXI века и Алены Середовой.

В конце 90-х Джанлуиджи Буффон пыхтел в «Парме». В сезоне-1997/98 Джиджи добился безоговорочного места в воротах «желто-синих». Тогда же 20-летний кипер дебютировал за Италию. В 2001-м «Юве» взял лучшего вратаря страны за рекордные 52 миллиона евро, и уже никто в мире не сомневался, что Джанлуиджи ждет великое будущее.

В сборной Италии почти каждый футболист встречался с моделью или женился на манекенщице. На глазах Буффона Кристиан Вьери и Филиппо Индзаги пили друг у друга кровь из-за жгучей чешской модели. Джиджи увидел обложки и развороты с девушкой в Playboy, Penthouse, Spy и других топовых мужских журналах, для которых работала Алена Середова. До Индзаги и Вьери Алена уже отказала Дель Пьеро, который из-за нее прогуливал тренировки. Итальянские медиа писали, что девушка разрушает кальчо, встречаясь сначала с Алессандро, потом с Пиппо.

Пока Индзаги и Вьери собачились, кто из них послал Алене самый шикарный букет, Буффон запомнил имя на развороте, познакомился с моделью и тоже закрутил с ней роман. Но Филиппо и Кристиан даже не обиделись – во-первых, женщин много, а во-вторых, их дружба подсела на мель из-за этой кареглазой пражки.

Алена Середова родилась в Праге в 1978-м. К 15 годам девушка с яркой славянской внешностью запустила модельную карьеру, которая для девочек из социалистической Чехословакии была пределом мечтаний. Но Алене повезло больше многих: после распада страны она выиграла звание первой «вице-Мисс Чехия-1998» и в том же году заняла четвертое место на «Мисс Мира». Для 20-летней чешки эти успехи сложились в билет из бедности в сладкую жизнь: Алене потекли предложения. В том числе и предложение встречаться от Буффона в 2002-м, который, в отличие от матерых плейбоев Индзаги и Вьери, был ровесником девушки и вел себя тихо и мягко.

Через четыре года, летом 2006-го, Италия вышла в финал чемпионата мира. Марчелло Липпи дал игрокам выходной прямо перед решающим матчем против Франции. Все футболисты разбежались по женам и подругам. Буффон повел Алену в ресторан. Там Джиджи предложил девушке пари: если Италия побеждает, то они поженятся. Середова со смехом согласилась на самое романтичное и самое нелепое предложение о свадьбе. В итоге Буффон выиграл жену, победив Францию – несколько фантастических сэйвов после ударов Анри и Зидана и серия пенальти остались за вратарем.

Сэйв Буффона после удара Трезеге, который принес Италии титул чемпиона мира

Сэйв Буффона после удара Трезеге, который принес Италии титул чемпиона мираGetty Images

Но женился Буффон лишь в 2011-м: боялся, что в случае развода Алена оставит его без перчаток. К тому времени они с Середовой завели двоих сыновей, которых назвали Луис Томас и Дэвид Ли. Алена давно завершила карьеру и посвятила все время детям и мужу.

Зимой 2014-го Алена отвезла сыновей в школу, а сама отправилась в салон красоты. Девушка стояла в пробке и от скуки сделала радио погромче. Как раз начались новости. Алена прислушалась к диктору и вдруг узнала, что ее мужа прошлым вечером сфотографировали с какой-то девицей. Девушка чуть с ума не сошла, оказавшись с этой информацией посреди пробки. Она не могла ни разобраться с мужем, ни поехать домой, ни ворваться в ближайший винный ресторан за лекарством от нервов. Просто тащила свою разрушенную жизнь со скоростью пять километров в час.

В тот же вечер Луис Томас и Дэвид Ли узнали много новых слов, слушая крики родителей через стенку. Джанлуиджи собрал вещи и уехал ночевать к другу. Лучший вратарь мира жил у приятеля несколько недель, будто обычный работяга, которого подружка выставила со съемной квартиры.

Как любая девушка в такой ситуации, Алена ожидала чего-то, но сама не знала, чего именно. Извинения ей были не нужны, но и терять мужа, которому отдала четверть жизни, не хотелось. В итоге Середова дождалась: Джиджи несколько раз заметили с известной телеведущей Иларией Д’Амико. А к чемпионату мира-2014 Буффон и Середова официально развелись.

С тех пор Джиджи счастливо живет с Иларией. А бывшая жена привела себя в фантастическую форму, регулярно снимается в откровенных фотосессиях и будто кричит «Смотри, чего ты лишился». Отношения бывшие супруги так и не наладили. Когда Буффон ушел из «Ювентуса», Алена саркастически заметила, что теперь снова сможет болеть за туринцев. В то же время Дель Пьеро, Индзаги и Вьери наверняка счастливы, что друг Буффон спас их не только от десятков пропущенных голов, но и от горячей чешской дамы.

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