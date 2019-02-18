Буффон увел девушку Вьери и обещал жениться после победы на ЧМ. Об измене Джиджи она узнала по радио

В конце 90-х Джанлуиджи Буффон пыхтел в «Парме». В сезоне-1997/98 Джиджи добился безоговорочного места в воротах «желто-синих». Тогда же 20-летний кипер дебютировал за Италию. В 2001-м «Юве» взял лучшего вратаря страны за рекордные 52 миллиона евро, и уже никто в мире не сомневался, что Джанлуиджи ждет великое будущее.

В сборной Италии почти каждый футболист встречался с моделью или женился на манекенщице. На глазах Буффона Кристиан Вьери и Филиппо Индзаги пили друг у друга кровь из-за жгучей чешской модели. Джиджи увидел обложки и развороты с девушкой в Playboy, Penthouse, Spy и других топовых мужских журналах, для которых работала Алена Середова. До Индзаги и Вьери Алена уже отказала Дель Пьеро, который из-за нее прогуливал тренировки. Итальянские медиа писали, что девушка разрушает кальчо, встречаясь сначала с Алессандро, потом с Пиппо.

Пока Индзаги и Вьери собачились, кто из них послал Алене самый шикарный букет, Буффон запомнил имя на развороте, познакомился с моделью и тоже закрутил с ней роман. Но Филиппо и Кристиан даже не обиделись – во-первых, женщин много, а во-вторых, их дружба подсела на мель из-за этой кареглазой пражки.

Алена Середова родилась в Праге в 1978-м. К 15 годам девушка с яркой славянской внешностью запустила модельную карьеру, которая для девочек из социалистической Чехословакии была пределом мечтаний. Но Алене повезло больше многих: после распада страны она выиграла звание первой «вице-Мисс Чехия-1998» и в том же году заняла четвертое место на «Мисс Мира». Для 20-летней чешки эти успехи сложились в билет из бедности в сладкую жизнь: Алене потекли предложения. В том числе и предложение встречаться от Буффона в 2002-м, который, в отличие от матерых плейбоев Индзаги и Вьери, был ровесником девушки и вел себя тихо и мягко.

Через четыре года, летом 2006-го, Италия вышла в финал чемпионата мира. Марчелло Липпи дал игрокам выходной прямо перед решающим матчем против Франции. Все футболисты разбежались по женам и подругам. Буффон повел Алену в ресторан. Там Джиджи предложил девушке пари: если Италия побеждает, то они поженятся. Середова со смехом согласилась на самое романтичное и самое нелепое предложение о свадьбе. В итоге Буффон выиграл жену, победив Францию – несколько фантастических сэйвов после ударов Анри и Зидана и серия пенальти остались за вратарем.

Сэйв Буффона после удара Трезеге, который принес Италии титул чемпиона мираGetty Images

Но женился Буффон лишь в 2011-м: боялся, что в случае развода Алена оставит его без перчаток. К тому времени они с Середовой завели двоих сыновей, которых назвали Луис Томас и Дэвид Ли. Алена давно завершила карьеру и посвятила все время детям и мужу.

Зимой 2014-го Алена отвезла сыновей в школу, а сама отправилась в салон красоты. Девушка стояла в пробке и от скуки сделала радио погромче. Как раз начались новости. Алена прислушалась к диктору и вдруг узнала, что ее мужа прошлым вечером сфотографировали с какой-то девицей. Девушка чуть с ума не сошла, оказавшись с этой информацией посреди пробки. Она не могла ни разобраться с мужем, ни поехать домой, ни ворваться в ближайший винный ресторан за лекарством от нервов. Просто тащила свою разрушенную жизнь со скоростью пять километров в час.

В тот же вечер Луис Томас и Дэвид Ли узнали много новых слов, слушая крики родителей через стенку. Джанлуиджи собрал вещи и уехал ночевать к другу. Лучший вратарь мира жил у приятеля несколько недель, будто обычный работяга, которого подружка выставила со съемной квартиры.

Как любая девушка в такой ситуации, Алена ожидала чего-то, но сама не знала, чего именно. Извинения ей были не нужны, но и терять мужа, которому отдала четверть жизни, не хотелось. В итоге Середова дождалась: Джиджи несколько раз заметили с известной телеведущей Иларией Д’Амико. А к чемпионату мира-2014 Буффон и Середова официально развелись.

С тех пор Джиджи счастливо живет с Иларией. А бывшая жена привела себя в фантастическую форму, регулярно снимается в откровенных фотосессиях и будто кричит «Смотри, чего ты лишился». Отношения бывшие супруги так и не наладили. Когда Буффон ушел из «Ювентуса», Алена саркастически заметила, что теперь снова сможет болеть за туринцев. В то же время Дель Пьеро, Индзаги и Вьери наверняка счастливы, что друг Буффон спас их не только от десятков пропущенных голов, но и от горячей чешской дамы.

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