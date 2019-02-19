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The Times: «Реал» хочет купить Неймара у «ПСЖ» летом и будет платить ему больше 29 млн евро в год
А бразилец и не против.
Летом 2019 года руководство мадридского «Реала» намерено приобрести звезду «ПСЖ» Неймара.
Как пишет The Times, бразильский футболист с энтузиазмом отреагировал на предложение «бланкос», которое подразумевает повышение нынешнего оклада Неймара в парижском клубе – 29 миллионов евро в год.
- Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017-го за 222 млн евро.
- В рейтинге зарплат Лиги 1 бразилец занял первое место. Футболист получает в Париже 3 млн евро в месяц (до вычета налогов).
Неймар зарабатывает в 2 раза больше Мбаппе, в топ-12 самых высокооплачиваемых – 11 игроков «ПСЖ»
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