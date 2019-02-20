Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар: «После травмы я несколько дней проплакал»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, как он отреагировал на травму пятой плюсневой кости правой ноги, полученную им в январе.

«Это было еще сложнее, чем в первый раз. Тогда я сказал себе: давай, сделаешь операцию и решишь эту проблему. Тогда не было причин грустить. Но на этот раз мне потребовалось куда больше времени, чтобы переварить ситуацию. Я заперся дома и несколько дней проплакал», – приводит слова бразильца Globo Esporte.

Неймар сломал пятую плюсневую кость во время игры против «Страсбура» (2:0) в рамках Кубка Франции. В прошлом сезоне бразилец из-за аналогичной травмы пропустил три месяца.

Ожидается, что Ней вернется в строй к началу апреля.

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