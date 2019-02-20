Возле Неймара заметили новую девушку. Она – модель из Турции, которая тусила с 44-летним шейхом

Недавно мы писали, что у страйкера «ПСЖ» Неймара появилась новая девушка, но оказалось, что все не так однозначно. Спутницу, которую мы упоминали, зовут Мари Таварес – в то время как на дне рождения бразильца с ним была другая дама, Элиф Аксу.

Элиф – австрийская модель, чья семья эмигрировала в страну Моцарта и Штрауса из Турции. По некоторым данным, за спиной у Аксу не самое однозначное прошлое: в 2018 году она попала в новостные сводки из-за отдыха с 44-летним шейхом, который под воздействием наркотиков разбил Ferrari и попытался скрыться от полисменов на частном самолете.

Так это или нет, но именно Элиф сжимала ручку Неймара во время вечеринки, посвященной его 27-летию. А вот лучшие фотографии из инстаграма Аксу – там действительно есть на что посмотреть.

В январе Неймар сломал пятую плюсневую кость на правой ноге и выбыл из строя до апреля.

В чемпионате Франции-2018/19 Ней провел 13 матчей и забил 13 мячей.

Эта 18-летняя румынка обожает две вещи – волейбол и купальники. Исследуй ее инстаграм

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