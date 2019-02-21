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«ПСЖ» отправил Неймара долечиваться в Бразилию на 10 дней
На родине процесс должен пойти быстрее.
Форвард «ПСЖ» Неймар продолжит лечение травмы в Бразилии под наблюдением медицинского персонала парижан.
Срок пребывания на родине 27-летнего форварда составит десять дней, сообщает официальный сайт парижского суперклуба.
- Неймар сломал пятую плюсневую кость во время игры против «Страсбура» (2:0) в рамках Кубка Франции. В прошлом сезоне бразилец из-за аналогичной травмы пропустил три месяца.
- Ожидается, что бразильский страйкер вернется в строй к началу апреля.
- На его счету 13 голов и семь ассистов в 13 матчах Лиги 1.
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