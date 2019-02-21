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3 автогола и гениальный штрафной Ди Марии: «ПСЖ» дал концерт, который никто не видел из-за ЛЧ

3 автогола и гениальный штрафной Ди Марии: «ПСЖ» дал концерт, который никто не видел из-за ЛЧ
Eurosport

1 час назад

А посмотреть было на что.

«ПСЖ» разгромил «Монпелье» в матче чемпионата Франции со счетом 5:1.

Первый гол пришел уже на 13-й минуте: Курзава элегантно головой скинул мяч в угол.

Ответка пришла на исходе получаса. Молле закрутил со штрафного в ближний угол, а Буффон выловил мяч уже за линией.

Но Париж ушел на перерыв лидером – блистательный штрафной Анхеля ди Марии.

На 73-й минуте старый знакомый «Локомотива» Петар Шкулетич подправил мяч в свои ворота.

А спустя пять минут это же проделал Илтон.

Довершил разгром Мбаппе, хотя и в этом случае не обошлось без рикошета.

  • «ПСЖ» опережает «Лилль» в таблице чемпионата Франции на 15 очков.
  • При этом у парижан есть матч в запасе.
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