3 автогола и гениальный штрафной Ди Марии: «ПСЖ» дал концерт, который никто не видел из-за ЛЧ

«ПСЖ» разгромил «Монпелье» в матче чемпионата Франции со счетом 5:1.

Первый гол пришел уже на 13-й минуте: Курзава элегантно головой скинул мяч в угол.

Ответка пришла на исходе получаса. Молле закрутил со штрафного в ближний угол, а Буффон выловил мяч уже за линией.

Но Париж ушел на перерыв лидером – блистательный штрафной Анхеля ди Марии.

На 73-й минуте старый знакомый «Локомотива» Петар Шкулетич подправил мяч в свои ворота.

А спустя пять минут это же проделал Илтон.

Довершил разгром Мбаппе, хотя и в этом случае не обошлось без рикошета.

«ПСЖ» опережает «Лилль» в таблице чемпионата Франции на 15 очков.

При этом у парижан есть матч в запасе.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме