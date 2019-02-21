3 автогола и гениальный штрафной Ди Марии: «ПСЖ» дал концерт, который никто не видел из-за ЛЧ
А посмотреть было на что.
«ПСЖ» разгромил «Монпелье» в матче чемпионата Франции со счетом 5:1.
Первый гол пришел уже на 13-й минуте: Курзава элегантно головой скинул мяч в угол.
Ответка пришла на исходе получаса. Молле закрутил со штрафного в ближний угол, а Буффон выловил мяч уже за линией.
Но Париж ушел на перерыв лидером – блистательный штрафной Анхеля ди Марии.
На 73-й минуте старый знакомый «Локомотива» Петар Шкулетич подправил мяч в свои ворота.
А спустя пять минут это же проделал Илтон.
Довершил разгром Мбаппе, хотя и в этом случае не обошлось без рикошета.
- «ПСЖ» опережает «Лилль» в таблице чемпионата Франции на 15 очков.
- При этом у парижан есть матч в запасе.
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