«Нант» заплатит штраф за перфоманс болельщиков, посвященный Эмилиано Сале

Профессиональная лига Франции (LFP) оштрафовала «Нант» за то, что его болельщики использовали пиротехнику во время матча 22-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена».

30 января фанаты «Нанта» устроили яркое шоу, посвященное пропавшему и не найденному на тот момент аргентинскому экс-форварду команды Эмилиано Сале. Теперь руководство «канареек»LFP 16 500 евро – использовать пиротехнику во время игр запрещено.

«Нант» сыграл с «Сент-Этьеном» вничью – 1:1.

Сала погиб при крушении самолета во время перелета из Франции в Уэльс. Тело футболиста извлекли из Ла-Манша 7 февраля.

Собака Эмилиано Салы пришла на похороны хозяина

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