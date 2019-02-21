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«Нант» заплатит штраф за перфоманс болельщиков, посвященный Эмилиано Сале
Правила есть правила.
Профессиональная лига Франции (LFP) оштрафовала «Нант» за то, что его болельщики использовали пиротехнику во время матча 22-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена».
30 января фанаты «Нанта» устроили яркое шоу, посвященное пропавшему и не найденному на тот момент аргентинскому экс-форварду команды Эмилиано Сале. Теперь руководство «канареек»
LFP 16 500 евро – использовать пиротехнику во время игр запрещено.
- «Нант» сыграл с «Сент-Этьеном» вничью – 1:1.
- Сала погиб при крушении самолета во время перелета из Франции в Уэльс. Тело футболиста извлекли из Ла-Манша 7 февраля.
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