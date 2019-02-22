Лассана Диарра завершил карьеру и запостил коллаж со всеми своими клубами, кроме «Локомотива»

33-летний французский полузащитник Лассана Диарра объявил о завершении карьеры.

Экс-футболист «ПСЖ» написал пост в инстаграме, сопроводив его коллажем из фотографий в джерси клубов, за которые он выступал. На картинке оказались сразу две фотографии в футболке «Анжи», но ни одной в майке московского «Локомотива».

В 2013 году у Ласса возник конфликт с главным тренером «Локо» Леонидом Кучуком – Диарра вместе с Мубараком Буссуфой отправился в дубль. Позднее железнодорожники разорвали контракт с Лассом из-за того, что он не прилетел на тренировочный сбор. «Локо» подал жалобу в ФИФА и добился компенсации от Диарра в 10,5 млн евро. Позднее клуб и игрок заключили мировое соглашение.

Последним клубом Ласса был «ПСЖ». В чемпионате Франции-2018/19 он провел 3 матча.

Помимо вышеуказанных клубов Диарра играл за «Гавр», «Марсель», «Арсенал», «Челси», «Портсмут», мадридский «Реал», «Аль-Джазиру».

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