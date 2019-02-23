Дубль Килиана Мбаппе, который стал самым молодым за 45 лет игроком с 50 голами в Лиге 1

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе забил два мяча в матче чемпионата Франции против «Нима».

Для 20-летнего француза эти голы стали 50-м и 51-м в Лиге 1. Мбаппе стал самым молодым игроком за последние 45 сезонов, кому покорилась эта отметка. Килиан достиг полтинника голов в возрасте 20 лет, 2 месяца и 3 дня.

Мбаппе забил 35 матчей в Лиге 1 за «ПСЖ», 16 – за «Монако».

Парижский клуб победил «Ним» со счетом 3:0.

Килиан с 22 мячами в 20 матчах продолжает лидировать в бомбардирской гонке сезона-2018/19.

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