Дом Дани Алвеса ограбили во время матча с «Монпелье». Это уже третий пострадавший игрок «ПСЖ»

Дом защитника «Пари Сен-Жермен» Дани Алвеса ограбили во время матча Лиги 1 против «Монпелье».

Воры проникли в дом 35-летнего бразильца в коммуне Нейи-сюр-Сен и вынесли из него несколько дорогих часов, сообщает L’Equipe.

Алвес стал уже третьей жертвой грабителей в составе «ПСЖ» за последние месяцы. В ноябре от грабителей пострадал Эрик Шупо-Мотинг, а в декабре воры залезли в дом Тиаго Силвы.

«ПСЖ» выиграл тот матч со счетом 5:1. Алвес вышел в стартовом составе, отбегал 77 минут и сделал ассист.

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