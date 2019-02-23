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Дом Дани Алвеса ограбили во время матча с «Монпелье». Это уже третий пострадавший игрок «ПСЖ»

Дом Алвеса ограбили во время матча с «Монпелье». Это уже третий пострадавший игрок «ПСЖ»
Eurosport

1 час назад

Эпидемия краж.

Дом защитника «Пари Сен-Жермен» Дани Алвеса ограбили во время матча Лиги 1 против «Монпелье».

Воры проникли в дом 35-летнего бразильца в коммуне Нейи-сюр-Сен и вынесли из него несколько дорогих часов, сообщает L’Equipe.

  • Алвес стал уже третьей жертвой грабителей в составе «ПСЖ» за последние месяцы. В ноябре от грабителей пострадал Эрик Шупо-Мотинг, а в декабре воры залезли в дом Тиаго Силвы.
  • «ПСЖ» выиграл тот матч со счетом 5:1. Алвес вышел в стартовом составе, отбегал 77 минут и сделал ассист.
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