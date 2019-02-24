Президент «ПСЖ»: «Устал от этих разговоров. Арсен Венгер не будет нашим спортивным директором»

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал просочившиеся в СМИ инсайды о том, что французский специалист Арсен Венгер займет кресло спортивного директора парижского клуба в 2019 году, если его освободит Антеро Энрике.

«Мне надоело отвечать на такие вопросы. Мы с Арсеном в хороших отношениях, я знаю его уже очень давно. Это потрясающий тренер и руководитель с выдающимися познаниями в футболе. Но у нас уже есть спортивный директор Антеро Энрике, я им полностью удовлетворен. Я постоянно слышу в медиа, что Арсен придет и отберет у него его работу. Это уже слишком. Оставьте нашу работу нам. Антеро прекрасно справляется, он остается в «ПСЖ», – цитирует шейха Sky Sports.

Венгер 22 года – с 1998 по 2018-й – тренировал лондонский «Арсенал».

Во вторник Арсен получил премию Laureus World Sports Lifetime Achievement за вклад в развитие спорта.

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