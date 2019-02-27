Неймар показал все свои кубики, поднимая штангу, а затем по-собачьи поплавал в бассейне

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар продолжает восстанавливаться после травмы. Тренировка попала в еженедельный дайджест событий на YouTube-канале Нея.

Сначала бразилец прокачал мышцы ног на специальном тренажере, а после продемонстрировал форму в поднятии штанги. Бонусом шли занятия на укрепление спины и пресса, а после Ней поплавал в бассейне при помощи ног.

Неймар сломал пятую плюсневую кость во время январской игры против «Страсбура» (2:0) в рамках Кубка Франции.

Ожидается, что Ней вернется в строй к началу апреля.

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