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Ты пересмотришь это видео 256 раз, но не поймешь, как Фабрегас выдал такой пас на Головина

Ты пересмотришь это видео 256 раз, но не поймешь, как Фабрегас выдал такой пас на Головина
Eurosport

46 мин. назадОбновлено 38 мин. назад

Запрещенная магия.

На выходных полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас показал шикарную технику в матче чемпионата Франции против «Лиона».

Испанский плеймейкер принял передачу и этим же движением мгновенно пробросил мяч на Александр Головина, отрезав игрока в темной футболке.

«Монако» опубликовал момент в твиттере: пост собрал почти 3,5 тысячи ретвитов и больше 13 тысяч лайков.

  • Матч закончился победой «Монако» со счетом 2:0, монегаски еще дальше ушли от зоны вылета. От 18-го места их отделяет уже пять очков.
  • Испанец перешел во французский клуб в зимнее трансферное окно из лондонского «Челси».
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