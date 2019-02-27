Ты пересмотришь это видео 256 раз, но не поймешь, как Фабрегас выдал такой пас на Головина

На выходных полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас показал шикарную технику в матче чемпионата Франции против «Лиона».

Испанский плеймейкер принял передачу и этим же движением мгновенно пробросил мяч на Александр Головина, отрезав игрока в темной футболке.

«Монако» опубликовал момент в твиттере: пост собрал почти 3,5 тысячи ретвитов и больше 13 тысяч лайков.

Матч закончился победой «Монако» со счетом 2:0, монегаски еще дальше ушли от зоны вылета. От 18-го места их отделяет уже пять очков.

Испанец перешел во французский клуб в зимнее трансферное окно из лондонского «Челси».

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