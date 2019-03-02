«Я любил все, что он делал». Неймар назвал кумира детства, и это не Месси с Роналду

Нападающий «ПСЖ» и капитан сборной Бразилии Неймар рассказал, кого называет в футболе своим идолом.

«Моим кумиром всегда был Робиньо. Когда я был маленьким, я любил все, что он делал, и всегда хотел быть на него похожим», – приводит слова футболиста Marca со ссылкой на DAZN.

Неймар добавил, что имеет много других интересов, помимо футбола. «Я не тот парень, который много смотрит футбол. Когда я дома, я предпочитаю наблюдать за другими видами спорта – например, баскетболом. Мне реально нравится восхищаться другими спортсменами».

Неймар восстанавливается после травмы, полученной в конце января 2019.

35-летний Робиньо играет за турецкий «Истанбул Башакшехир».

И Робиньо, и Неймар – воспитанники «Сантоса».

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