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«Я любил все, что он делал». Неймар назвал кумира детства, и это не Месси с Роналду

«Я любил все, что он делал». Неймар назвал кумира детства, и это не Месси с Роналду
Eurosport

51 мин. назад

И не Роналдо, и не Роналдиньо, и не Зидан.

Нападающий «ПСЖ» и капитан сборной Бразилии Неймар рассказал, кого называет в футболе своим идолом.

«Моим кумиром всегда был Робиньо. Когда я был маленьким, я любил все, что он делал, и всегда хотел быть на него похожим», – приводит слова футболиста Marca со ссылкой на DAZN.

Неймар добавил, что имеет много других интересов, помимо футбола. «Я не тот парень, который много смотрит футбол. Когда я дома, я предпочитаю наблюдать за другими видами спорта – например, баскетболом. Мне реально нравится восхищаться другими спортсменами».

  • Неймар восстанавливается после травмы, полученной в конце января 2019.
  • 35-летний Робиньо играет за турецкий «Истанбул Башакшехир».
  • И Робиньо, и Неймар – воспитанники «Сантоса».
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