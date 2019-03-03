Воздушный ассист Александра Головина на Радамеля Фалькао, который положил начало камбэку «Монако»
Русский полузащитник осваивается во Франции.
«Монако» сыграл вничью с «Анже» в матче 27-го тура чемпионата Франции. После первого тайма «Анже» вел со счетом 2:0, но вернуться в игру монегаскам помог Александр Головин.
Полузащитник протащил мяч до штрафной и выкатил его на Радамеля Фалькао, который пробил в дальний угол.
- Второй гол тоже положил Фалькао, но уже с пенальти.
- «Монако» набрал 26 очков и занимает 16 место в Лиге 1, «Анже» имеет на 8 очков больше и занимает 12 позицию.
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