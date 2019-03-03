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Воздушный ассист Александра Головина на Радамеля Фалькао, который положил начало камбэку «Монако»

Воздушный ассист Головина на Фалькао, который положил начало камбэку «Монако»
Eurosport

15 мин. назад

Русский полузащитник осваивается во Франции.

«Монако» сыграл вничью с «Анже» в матче 27-го тура чемпионата Франции. После первого тайма «Анже» вел со счетом 2:0, но вернуться в игру монегаскам помог Александр Головин.

Полузащитник протащил мяч до штрафной и выкатил его на Радамеля Фалькао, который пробил в дальний угол.

  • Второй гол тоже положил Фалькао, но уже с пенальти.
  • «Монако» набрал 26 очков и занимает 16 место в Лиге 1, «Анже» имеет на 8 очков больше и занимает 12 позицию.
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