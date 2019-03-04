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Неймар: «Любого игрока привлекает «Реал». Но я не знаю, что случится в будущем»
Намекает на трансфер в Мадрид?
Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что любой игрок был бы рад выступать за мадридский «Реал».
«Буду ли я играть за «Реал»? «Реал» – один из крупнейших клубов мира. Любой футболист, к которому постучится «Реал», посчитает эту возможность привлекательной. Сейчас я чувствую, что счастлив в «ПСЖ», мне очень хорошо здесь.
В Париже есть что-то, [что мне нравится]. Но никто не знает, что случится в будущем», – приводит слова бразильского футболиста Globo Esporte.
- Неймар стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года. Ранее он выступал за «Барселону» и «Сантос».
- Парижане заплатили на бразильца 222 млн евро.
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