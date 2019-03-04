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Марио Балотелли забил бисиклетой, выхватил телефон и запустил трансляцию в инстаграме

Балотелли забил бисиклетой, выхватил телефон и запустил трансляцию в инстаграме
Eurosport

42 мин. назад

Ну гений же!

В матче 27-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле обыграл «Сент-Этьен» – 2:0.

Победный мяч в ворота «зеленых» отправил новичок команды Руди Гарсии Марио Балотелли. Оформив изящный гол бисиклетой, Марио взял у оператора заранее приготовленный телефон и запустил прямую трансляцию в инстаграме.

  • Балотелли присоединился к «Марселю» в зимнее трансферное окно. Первую часть сезона он провел в «Ницце».
  • В 10 матчах за «Ниццу» Марио не отличился ни разу, а в 6 играх в «Марселе» он настрелял 4 мяча.
  • «Марсель» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Лиги 1.

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