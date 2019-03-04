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Марио Балотелли забил бисиклетой, выхватил телефон и запустил трансляцию в инстаграме
Ну гений же!
В матче 27-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле обыграл «Сент-Этьен» – 2:0.
Победный мяч в ворота «зеленых» отправил новичок команды Руди Гарсии Марио Балотелли. Оформив изящный гол бисиклетой, Марио взял у оператора заранее приготовленный телефон и запустил прямую трансляцию в инстаграме.
- Балотелли присоединился к «Марселю» в зимнее трансферное окно. Первую часть сезона он провел в «Ницце».
- В 10 матчах за «Ниццу» Марио не отличился ни разу, а в 6 играх в «Марселе» он настрелял 4 мяча.
- «Марсель» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Лиги 1.
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