Похитители потребовали 15 млн в нигерийской валюте у игрока «Бордо» за освобождение его мамы

Злоумышленники похитили мать футболиста «Бордо» и сборной Нигерии Самуэля Калу. Женщина пропала 27 февраля в штате Абия, когда возвращалась домой.

«Маму похитили. В первый раз похитители попросили выкуп в размере трех миллионов нигерийских найр и заверили, что отпустят ее. Мы ждали ее всю ночь, но так и не увидели. На следующее утро они снова позвонили и потребовали больше денег. Теперь они хотят 15 миллионов. Пожалуйста, помогите мне освободить мою маму», – приводит слова плачущего Калу SportingLife.ng.

3 млн нигерийских найр – примерно 8 тысяч долларов, 15 млн найр – чуть больше 40 тысяч долларов.

В 2019 году Калу забил два мяча за «Бордо».

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