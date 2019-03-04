Getty Images
Похитители потребовали 15 млн в нигерийской валюте у игрока «Бордо» за освобождение его мамы
Совершенно дикая история.
Злоумышленники похитили мать футболиста «Бордо» и сборной Нигерии Самуэля Калу. Женщина пропала 27 февраля в штате Абия, когда возвращалась домой.
«Маму похитили. В первый раз похитители попросили выкуп в размере трех миллионов нигерийских найр и заверили, что отпустят ее. Мы ждали ее всю ночь, но так и не увидели. На следующее утро они снова позвонили и потребовали больше денег. Теперь они хотят 15 миллионов. Пожалуйста, помогите мне освободить мою маму», – приводит слова плачущего Калу SportingLife.ng.
- 3 млн нигерийских найр – примерно 8 тысяч долларов, 15 млн найр – чуть больше 40 тысяч долларов.
- В 2019 году Калу забил два мяча за «Бордо».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте