Паренек из молодежки «Лиона» засадил мяч с центра поля и сделал эффектный кульбит

Полузащитник молодежной команды «Лиона» Жаирзиньо Фьюмон забил великолепный гол с центра поля в матче против сверстников из «Дижона».

Молодой футболист, имеющий гражданство Франции и Гваделупы, отобрал мяч в центре поля и увидел, что голкипер противника далеко вышел из ворот. Оценив ситуацию, Фьюмон тут же мощно пробил: мяч влетел точно под перекладину.

Фьюмон отыграл два матча за «Лион» в юниорской Лиге чемпионов.

Гол полузащитника стал победным в том матче – 2:1.

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