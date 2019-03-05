Паренек из молодежки «Лиона» засадил мяч с центра поля и сделал эффектный кульбит
Наказал вратаря.
Полузащитник молодежной команды «Лиона» Жаирзиньо Фьюмон забил великолепный гол с центра поля в матче против сверстников из «Дижона».
Молодой футболист, имеющий гражданство Франции и Гваделупы, отобрал мяч в центре поля и увидел, что голкипер противника далеко вышел из ворот. Оценив ситуацию, Фьюмон тут же мощно пробил: мяч влетел точно под перекладину.
- Фьюмон отыграл два матча за «Лион» в юниорской Лиге чемпионов.
- Гол полузащитника стал победным в том матче – 2:1.
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