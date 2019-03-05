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Экс-вратарь сборной Бразилии Нето: «Неймар не игрок, а избалованная знаменитость»

Экс-вратарь сборной Бразилии: «Неймар не игрок, а избалованная знаменитость»
Eurosport

1 час назад

Жестко прошелся по звезде.

Бывший вратарь сборной Бразилии и легенда «Коринтианса» Нето раскритиковал форварда «ПСЖ» Неймара.

«Неймар – один из самых талантливых футболистов, но вы видели, как Лионель Месси играл с «Реалом»? Вы видели, как он играл против «Севильи»? Видели, как Криштиану Роналду в 33 года играет за «Ювентус»? Он – лучший бомбардир чемпионата Италии.

Неймар не игрок, он избалованная знаменитость. О нем никто не смеет так говорить, иначе его отец рассердится. Единственные, у кого хватило смелости выступить с критикой Неймара, – это я и Валтер Касагранде. Бразилия проиграла чемпионат мира из-за Неймара: за сборную он сыграл отвратительно», – цитирует Нето Guia de Venda.

  • Сборная Бразилии вылетела в 1/4 финала ЧМ-2018, проиграв Бельгии.
  • Неймар сыграл 96 матчей за сборную страны, в которых забил 60 мячей.
  • Нето в составе сборной Бразилии взял серебро Олимпиады-1988 и Кубка Америки-1991.
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