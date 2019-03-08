Le Parisien: «ПСЖ» продлит контракт с Томасом Тухелем, несмотря на поражение от «МЮ»

Руководство «ПСЖ» планирует продлить контракт с главным тренером Томасом Тухелем, несмотря на очередной невыход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

По информации Le Parisien, президент команды Нассер Аль-Хелаифи хочет оставить Тухеля в клубе минимум до 2022 года и значительно повысить ему зарплату.

«У меня есть уверенность в тренере. Мы не должны действовать прямо сейчас, если проиграли матч. Решения нужно принимать хладнокровно. Но сейчас точно не тот момент. Нужно успокоиться, посмотреть, что будет и чего хочет тренер. Это очень важно», – заявил Аль-Хелаифи.

Источник сообщил, что Тухель уже знает о намерении руководства, но пока не отреагировал. Он планирует огласить решение в течение двух недель.

Текущий контракт Тухеля действует до 2020 года.

«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв на своем поле «Манчестер Юнайтед» (1:3).

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