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Неймар уехал на обследование в Катар под присмотром медицинского штаба «ПСЖ»
Заодно морально подготовиться к ЧМ-2022.
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар отправился в Катар для дальнейшей реабилитации после травмы.
«Неймар на три дня уезжает в Катар, чтобы пройти полное обследование после шести недель восстановления от травмы. Его сопровождает медицинский штаб команды», – сообщается в официальном твиттере «ПСЖ».
- Неймар получил травму ноги в января 2019 года.
- Бразилец смотрел матч против «Манчестер Юнайтед» с трибун.
- Неймар написал в инстаграме оскорбления в адрес судей, за что может получить трехматчевый бан.
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