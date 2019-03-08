Неймар уехал на обследование в Катар под присмотром медицинского штаба «ПСЖ»

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар отправился в Катар для дальнейшей реабилитации после травмы.

«Неймар на три дня уезжает в Катар, чтобы пройти полное обследование после шести недель восстановления от травмы. Его сопровождает медицинский штаб команды», – сообщается в официальном твиттере «ПСЖ».

Неймар получил травму ноги в января 2019 года.

Бразилец смотрел матч против «Манчестер Юнайтед» с трибун.

Неймар написал в инстаграме оскорбления в адрес судей, за что может получить трехматчевый бан.

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