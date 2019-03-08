Eurosport

Адриен Рабьо покутил в ночном клубе после поражения от «МЮ» и взбесил руководство «ПСЖ»

Рабьо покутил в ночном клубе после поражения от «МЮ» и взбесил руководство «ПСЖ»
Eurosport

39 мин. назадОбновлено 31 мин. назад

Француз не очень расстроился вылету из ЛЧ.

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо после вылета команды из Лиги чемпионов от «Манчестер Юнайтед» провел ночь в ночном клубе

Рабьо не участвовал в матче, но, похоже, не особо расстроился поражению парижан. Позже пост был удален.

«Такое отношение к делу и непрофессионализм по отношению к клубу и партнерам со стороны Рабьо недопустимы. Напоминаю, что до 30 июня 2019 года он является футболистом «ПСЖ», – цитирует спортивного директора парижан Антеро Энрике Sport.

  • Рабьо зимой заявил, что не подпишет новый контракт с «ПСЖ» и покинет клуб свободным агентом.
  • На Адриена претендуют «Барселона» и несколько клубов АПЛ.

«Пути назад нет, Адриен покупает свободу». Рабьо воюет с «ПСЖ» и рискует просидеть сезон на лавке

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте