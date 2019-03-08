Адриен Рабьо покутил в ночном клубе после поражения от «МЮ» и взбесил руководство «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо после вылета команды из Лиги чемпионов от «Манчестер Юнайтед» провел ночь в ночном клубе

Рабьо не участвовал в матче, но, похоже, не особо расстроился поражению парижан. Позже пост был удален.

«Такое отношение к делу и непрофессионализм по отношению к клубу и партнерам со стороны Рабьо недопустимы. Напоминаю, что до 30 июня 2019 года он является футболистом «ПСЖ», – цитирует спортивного директора парижан Антеро Энрике Sport.

Рабьо зимой заявил, что не подпишет новый контракт с «ПСЖ» и покинет клуб свободным агентом.

На Адриена претендуют «Барселона» и несколько клубов АПЛ.

«Пути назад нет, Адриен покупает свободу». Рабьо воюет с «ПСЖ» и рискует просидеть сезон на лавке

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