Twitter

Марио Балотелли закинул победный гол бывшей и отметил успех игрой в «камень-ножницы-бумага»

Балотелли закинул победный гол бывшей и отметил успех игрой в «камень-ножницы-бумага»
Eurosport

35 мин. назадОбновлено 34 мин. назад

Марио в огне.

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли забил единственный гол в матче чемпионата Франции против своей бывшей команды – «Ниццы».

Гол итальянец отпраздновал орининально: сыграл с партнером по команде в «камень-ножницы-бумага».

Бало также стал первым игроком за 45 лет, который отличился в 4 домашних дебютных играх за «Марсель».

  • Марио играл за «Ниццу» с 2016 по 2018 год.
  • Балотелли неделю назад уже праздновал оригинально гол – он взял телефон и запустил прямую трансляцию в инстаграме.
Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте