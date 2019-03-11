Марио Балотелли закинул победный гол бывшей и отметил успех игрой в «камень-ножницы-бумага»

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли забил единственный гол в матче чемпионата Франции против своей бывшей команды – «Ниццы».

Гол итальянец отпраздновал орининально: сыграл с партнером по команде в «камень-ножницы-бумага».

Бало также стал первым игроком за 45 лет, который отличился в 4 домашних дебютных играх за «Марсель».

Марио играл за «Ниццу» с 2016 по 2018 год.

Балотелли неделю назад уже праздновал оригинально гол – он взял телефон и запустил прямую трансляцию в инстаграме.

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