Марио Балотелли закинул победный гол бывшей и отметил успех игрой в «камень-ножницы-бумага»
Марио в огне.
Нападающий «Марселя» Марио Балотелли забил единственный гол в матче чемпионата Франции против своей бывшей команды – «Ниццы».
Гол итальянец отпраздновал орининально: сыграл с партнером по команде в «камень-ножницы-бумага».
Бало также стал первым игроком за 45 лет, который отличился в 4 домашних дебютных играх за «Марсель».
- Марио играл за «Ниццу» с 2016 по 2018 год.
- Балотелли неделю назад уже праздновал оригинально гол – он взял телефон и запустил прямую трансляцию в инстаграме.
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