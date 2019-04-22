«ПСЖ» в матче 33-го тура чемпионата Франции обыграл «Монако» со счетом 3:1 и оформил чемпионский титул.

В составе монегасков запомнился португалец Рони Лопеш (он же – Маркуш Лопеш), и вовсе не классной игрой. Семерка команды Леонарду Жардима – эгоистичный игрок, который больше заботится о личной статистике, нежели об интересах команды.

Вот момент, когда Лопеш мог выкатить мяч на Головина, но предпочел ударить по воротам. Страйк португальца парировал Альфонс Ареола.

Во втором тайме Головин оформил гол престижа, а через несколько минут монегаски заработали опасный штрафной. Лопеш подошел к мячу и вмазал в стенку. «Скажите Рони Лопешу, чтобы он больше не бил», – написал один из расстроенных фанатов «Монако».

«У нас будет какая-нибудь альтернатива Лопешу? Нужна альтернатива, заслуживающая доверия», – написал другой болельщик.

В матче предыдущего тура с «Реймсом» Головин в одном из острых эпизодов не пожадничал и отдал пас на Лопеша – правда, тот не дошел до адресата. Свое решение Александр объяснил тем, что в динамике передача на португальца показалась ему оптимальным решением.

Гол Головина в ворота парижан можно посмотреть по ссылке.

Лопеш – воспитанник академии «Бенфики». В 2011-2013 годах он играл за молодежку «Манчестер Сити».

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