Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что не собирается назначать бразильского нападающего Неймара капитаном команды.

«У нас есть два капитана – Тьяго Силва и Маркиньос, мы не собираемся ничего менять. Я думаю, у Неймара нет качеств, чтобы быть капитаном. Он – лидер команды и креативный игрок, но не капитан с повязкой. Для него это совершенно необязательно. Не понимаю, почему все говорят об этом.

Нужно уважать тот факт, что у нас есть Тьяго и Марки, они великолепны», – приводит слова Тухеля Culture PSG.

Неймар стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года. За его трансфер было заплачено 222 млн евро.

В чемпионате Франции-2018/19 Ней забил 15 мячей в 17 матчах и отдал 7 голевых передач.

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