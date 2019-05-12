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Неймар унизил защитников «Анже» гениальным финтом, но мяч предательски юркнул за лицевую

Неймар унизил защитников «Анже» гениальным финтом, но мяч предательски юркнул за лицевую
Eurosport

5 ч. назад

Ней – настоящий футбольный кудесник.

«ПСЖ» в матче 36-го тура чемпионата Франции обыграл «Анже» со скромным счетом 2:1.

В конце игры форвард парижан Неймар провернул великолепный финт и обыграл им двух защитников «Анжи», но мяч, к сожалению, выскользнул за пределы лицевой линии.

  • Неймар забил один из мячей в ворота «Анже». Еще одним мячом в составе команды Томаса Тухеля отличился Анхель ди Мария.
  • В чемпионате Франции-2018/19 Ней забил 15 мячей в 17 матчах и отдал 7 голевых передач.

Ты ударишься о клавиатуру, увидев свежий трюк Неймара. Это просто анриал

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