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Неймар унизил защитников «Анже» гениальным финтом, но мяч предательски юркнул за лицевую
Ней – настоящий футбольный кудесник.
«ПСЖ» в матче 36-го тура чемпионата Франции обыграл «Анже» со скромным счетом 2:1.
В конце игры форвард парижан Неймар провернул великолепный финт и обыграл им двух защитников «Анжи», но мяч, к сожалению, выскользнул за пределы лицевой линии.
- Неймар забил один из мячей в ворота «Анже». Еще одним мячом в составе команды Томаса Тухеля отличился Анхель ди Мария.
- В чемпионате Франции-2018/19 Ней забил 15 мячей в 17 матчах и отдал 7 голевых передач.
Ты ударишься о клавиатуру, увидев свежий трюк Неймара. Это просто анриал
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